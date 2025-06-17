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Посольство Китая призвало своих граждан покинуть Израиль

Иран Материалы 17 июня 2025 06:03 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Посольство Китая в Израиле рекомендовало китайским гражданам, находящимся на территории страны, как можно скорее покинуть Израиль, отдавая предпочтение выезду через границу с Иорданией.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном аккаунте диппредставительства в WeChat.

«В настоящее время конфликт между Израилем и Ираном продолжает обостряться. Множество гражданских объектов повреждено, число жертв среди мирного населения растёт, а ситуация с безопасностью становится всё более серьёзной», — отмечается в заявлении.

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