ОПЕК о показателях добычи нефти в Азербайджане в мае 2025 г.
Согласно последним данным ОПЕК, в мае 2025 года Азербайджан добывал порядка 462 тысяч баррелей сырой нефти в сутки.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB