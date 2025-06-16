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Иран пригрозил ударами по израильским военным объектам вблизи Тель-Авива

Иран Материалы 16 июня 2025 22:39 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ/ Trend/ -Вооружённые силы Ирана заявили о намерении в ближайшие часы нанести удар по израильским военным объектам в районе города Бней-Брак, расположенного недалеко от Тель-Авива.

Об этом говорится в официальном заявлении, распространённом иранскими военными, сообщает Trend.

«Исламская Республика Иран призывает жителей оккупированных территорий немедленно покинуть район Бней-Брак, чтобы выжить. В ближайшие часы Вооружённые силы Ирана атакуют израильские военные объекты в этом районе в свете событий, произошедших в районе Тель-Авива в последние дни», — говорится в сообщении.

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