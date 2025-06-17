Израиль хочет сорвать соглашение между Ираном и США - Арагчи

БАКУ/ Trend/ - Целью израильского нападения на Иран является срыв достигнутого прогресса в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в публикации в социальной сети X.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — разыскиваемый военный преступник. Он также мошенник, который десятилетиями обманывает президентов США, втягивая их в свои войны», — написал Арагчи.

По его словам, за «преступным нападением Нетаньяху на Иран», в результате которого погибли сотни мирных жителей, включая женщин и детей, стоит цель сорвать возможное соглашение между Ираном и США, «к которому стороны шли по верному пути».

«Нетаньяху держит ещё одного американского президента и всё больше американских налогоплательщиков за дураков», — подчеркнул министр.

Глава иранской дипломатии также добавил, что Вооружённые силы Ирана «ясно дают понять миру: военные преступники, укрывающиеся в убежищах в Тель-Авиве, не останутся безнаказанными».

«Мы продолжим бить трусов столько, сколько потребуется, чтобы убедиться — они больше не осмелятся стрелять в наш народ», — заявил Арагчи.