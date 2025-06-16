Израиль нанес удары по стратегическим объектам в Тегеране

БАКУ/ Trend/ - Израильские вооружённые силы нанесли авиаудары по ряду стратегически важных объектов в иранской столице Тегеране, сообщает Trend.
Под удары попали районы, расположенные вблизи международного аэропорта Мехрабад, а также территория вокруг площади Свободы — одного из символов Тегерана. Хотя сам аэропорт не пострадал, неподалёку от него прогремел мощный взрыв.
Взрывы также были слышны на севере и западе иранской столицы.
Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано
утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество
военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба
Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом
стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий
штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир
Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных
чиновников.
В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.