Израиль нанес удары по стратегическим объектам в Тегеране

БАКУ/ Trend/ - Израильские вооружённые силы нанесли авиаудары по ряду стратегически важных объектов в иранской столице Тегеране, сообщает Trend.

Под удары попали районы, расположенные вблизи международного аэропорта Мехрабад, а также территория вокруг площади Свободы — одного из символов Тегерана. Хотя сам аэропорт не пострадал, неподалёку от него прогремел мощный взрыв.

Взрывы также были слышны на севере и западе иранской столицы.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.