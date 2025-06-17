Спикер Парламентской ассамблеи Северной Македонии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

БАКУ/ Trend/ - 17 июня спикер Парламентской Ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши 17 июня прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 65-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПА ОЧЭС).

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, Спикер Парламентской Ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, депутат Фазиль Мустафа и другие официальные лица.

Отметим, что 65-я пленарная сессия Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) пройдет в Баку с 17 по 19 июня.