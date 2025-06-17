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Спикер Парламентской ассамблеи Северной Македонии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Политика Материалы 17 июня 2025 06:15 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/ Trend/ - 17 июня спикер Парламентской Ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши 17 июня прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 65-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПА ОЧЭС).

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, Спикер Парламентской Ассамблеи Республики Северная Македония Африм Гаши встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов, депутат Фазиль Мустафа и другие официальные лица.

Отметим, что 65-я пленарная сессия Парламентской Ассамблеи Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС) пройдет в Баку с 17 по 19 июня.

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