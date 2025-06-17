В Женеве прошла премьера фильма Михаила Гусмана к 80-летию ООН

Премьера документального фильма первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана "Организация Объединенных Наций. Войны и мир" состоялась в штаб-квартире ООН в Женеве, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС.

В фильме, посвященном 80-летию всемирной организации, раскрывается ее роль в разрешении мировых кризисов. Картина включает фрагменты из интервью с генсеком ООН Антониу Гутерришем, президентом Турции Тайипом Эрдоганом, бывшими госсекретарями США Мадлен Олбрайт и Кондолизой Райс.

Кинопоказ посетили в том числе дипломаты России, Азербайджана и Венесуэлы. Постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что лента смотрится с большим интересом, в ней представлены "многие исторические персоналии, которые работали непосредственно в организации ООН от различных стран".

Как считает Гусман, при всей критике "уникальный механизм ООН по-прежнему востребован", особенно в условиях чрезвычайной турбулентности, в которых находится мир.

В октябре картину планируется показать в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Фильм создан при поддержке ТАСС.