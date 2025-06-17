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Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)

Социум Материалы 17 июня 2025 15:15 (UTC +04:00)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Фото: Национальный музей искусств Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана была организована специальная экскурсия в рамках программы социальной поддержки, направленной на содействие культурной интеграции уязвимых групп населения, лиц с физическими ограничениями, сообщает Trend Life.

Мероприятие было направлено на обеспечение равного доступа к культурным ценностям и искусству.

В экскурсии приняли участие сотрудники Центра приюта и социальной реабилитации, а также бенефициары с нарушением зрения. Для гостей была подготовлена насыщенная программа: они познакомились с историей музея, узнали о его постоянной экспозиции, охватывающей шедевры азербайджанского и мирового искусства, а также получили подробную информацию о текущих выставках.

Особое внимание было уделено созданию комфортной среды для людей с ограниченными физическими возможностями, чтобы они могли в полной мере ощутить атмосферу искусства и культурной жизни. Благодаря чуткому сопровождению и адаптированной под нужды участников подаче информации, мероприятие прошло в тёплой и доступной обстановке.

Гости выразили искреннюю благодарность за проявленное внимание и заботу, отметив, что посещение музея оставило у них самые тёплые и приятные впечатления.

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Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
Азербайджанский музей реализует программу для культурной интеграции уязвимых групп населения (ФОТО)
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