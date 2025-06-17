Защита прав людей с инвалидностью в медиа - важная часть соблюдения прав человека - Фазиль Новрузов

БАКУ /Trend/ - Защита прав людей с инвалидностью в медиа и другие аспекты их правовой реализации являются неотъемлемой частью общей системы защиты прав и свобод человека.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил руководитель Аппарата аудиовизуального совета Азербайджана Фазиль Новрузов во время выступления на мероприятии "Равенство и доступ к информации в аудиовизуальных медиа".

По его словам, важную роль в реализации норм, закрепленных в законе "О правах лиц с инвалидностью", играет ряд государственных органов и их скоординированное сотрудничество.

Глава Аппарата сказал, что одно из изменений тесно связано с областью аудиовизуальных медиа.

"После вступления в силу в феврале 2022 года Закона "О медиа", средства массовой информации, в особенности аудиовизуальные, вступили в новый этап развития. Большинство требований, установленных для медийных субъектов, касаются обеспечения конституционных прав и свобод граждан", - отметил он.

По словам главы Аппарата, защита прав людей с инвалидностью — это не только вопрос социальной ответственности, но и практическое проявление соблюдения прав человека. Гарантия их прав служит показателем зрелости правовой системы общества и справедливого отношения к свободе личности.

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