Мы не ведем переговоров с Ираном о прекращении военного конфликта - израильский министр

БАКУ /Trend/ - Израиль не ведет переговоров с Тегераном о прекращении военного конфликта.

Об этом заявил журналистам министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает Trend.

"Мы не участвуем ни в каких переговорах и не допустим причинения вреда израильским гражданам", – сказал Кац журналистам во время визита в Герцлию, которая расположена к северу от Тель-Авива и ранее подверглась ракетному удару со стороны Ирана.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!