В рамках форума Международного фонда развития ОПЕК обсуждены экономические приоритеты Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Микаил Джаббаров выступил на панельной сессии "Содействие устойчивости ресурсов" в рамках форума Международного фонда развития ОПЕК в Вене.

Как сообщили Trend в министерстве экономики, была отмечена важность правильного использования взаимосвязи энергетической, водной и пищевой систем. Отмечено, что в этом контексте важны такие факторы, как соблюдение обязательств в области устойчивого развития, декарбонизация, укрепление партнерских отношений, ускоряющих действия по борьбе с изменением климата, внедрение инновационных решений. Была представлена информация об инициативах и мерах Азербайджана в этой области.

Также министр экономики Микаил Джаббаров встретился с генеральным директором Организации Объединенных Наций по промышленному развитию Гердом Мюллером. На встрече было подчеркнуто значение партнерства с организацией в развитии промышленного сектора, продвижении устойчивой экономики и укреплении международного сотрудничества. Была представлена информация об экономических приоритетах нашей страны, рассмотрены вопросы повестки дня.

На встрече с Султаном Абдулрахманом Аль-Маршадом, генеральным директором Саудовского фонда развития, входящего в Арабскую координационную группу, было выражено удовлетворение развитием экономического сотрудничества с Королевством Саудовская Аравия по многим направлениям, в том числе по возобновляемым источникам энергии. Отмечена важность инфраструктурных проектов, реализуемых Саудовским фондом развития в нашей стране. Стороны оценили перспективы инвестиционного партнерства в промышленности, зеленой энергетике, цифровой инфраструктуре, транспорте, логистике и других направлениях.

На встрече с Валидом аль-Бахаром, исполняющим обязанности генерального директора Кувейтского фонда арабского экономического развития, было уделено внимание развитию связей с Кувейтом в экономической, торговой и инвестиционной сферах. Состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества с фондом, возможностях использования финансовых механизмов. Рассмотрен потенциал инвестиционного сотрудничества по приоритетным проектам в Азербайджане.

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