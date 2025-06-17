Назван объем потребительского рынка в Азербайджане
Стоимость товаров и оказанных услуг, реализованных хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в негосударственном секторе, увеличилась по сравнению с январем-маем 2024 года на 5 процентов
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