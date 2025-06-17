Председательство в ПАЧЭС перейдет к Болгарии

БАКУ/ Trend/ - 17-го июня спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу со спикером Национальной Ассамблеи Республики Болгария Натальей Киселовой, находящейся в Азербайджане с визитом для участия в проходящей в Баку 65-й пленарной сессии Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества (ПАЧЭС), передает Trend.

На встрече была выражена уверенность в том, что первый визит Наталии Киселовой в Азербайджан послужит делу дальнейшего укрепления отношений между нашими государствами и их парламентами.

Как заметила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, она в качестве действующей председателя ПАЧЭС передаст председательство в организации Болгарии на сессии, подчеркнув, при этом, что ПАЧЭС – важная площадка межпарламентского сотрудничества.

Спикер Сахиба Гафарова сказала, что Азербайджан и Болгария являются дружественными государствами и стратегическими партнёрами. Политические отношения между нашими странами, равно как и встречные визиты Президента Ильхама Алиева и Президента Румена Радева, играют исключительную роль в развитии двусторонних отношений. Было отмечено наличие между нашими странами интенсивного и плодотворного сотрудничества в различных сферах, при том, что сотрудничество в энергетической области является ключевым направлением.

В беседе отмечалась необходимость увеличения товарооборота между двумя странами, а также было выражено удовлетворение сотрудничеством в гуманитарной, образовательной, научной и культурной сферах, и деятельностью взаимных центров языка и культуры.

Как заявила спикер Милли Меджлиса, что одним из факторов важного положительного влияния на двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Болгарией является взаимодействие между нашими парламентами. Совместная деятельность межпарламентских групп дружбы играет значительную роль в этой сфере.

Собеседницы также обсуждали вопросы развития отношений между парламентскими комитетами и укрепления сотрудничества в рамках международных парламентских организаций.

Спикер Национальной Ассамблеи Республики Болгария Наталия Киселова, выразив благодарность за встречу, отметила удовлетворение высоким уровнем отношений между Болгарией и Азербайджаном и подчеркнула, что её визит является свидетельством этих отношений. Гостья указала на значимость ПАЧЭС как важной платформы для развития связей между нашими странами.

Как затем отметила спикер Национальной Ассамблеи Болгарии, болгарским народом высоко ценится восстановление археологического музейного заповедника Трапезица в городе Велико-Тырново при финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Она также поделилась мыслями о сотрудничестве в региональных и международных парламентских организациях, деятельности взаимных парламентских групп дружбы и значении парламентской дипломатии.

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями на иные темы, интересные обеим сторонам.