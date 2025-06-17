Аграрный сектор Азербайджана продемонстрировал рост в январе-мае
В январе-мае 2025 года в Азербайджане зафиксирован рост объёмов сельскохозяйственного производства, завершены основные яровые посевы, а также увеличилось производство основных видов продукции животноводства.
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