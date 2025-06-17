В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 июня продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им адвокатом.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим и правопреемникам потерпевших их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Правопреемник потерпевшего Ализамин Ганбаров в своих показаниях сказал, что его сын Рашад Ганбарли погиб в Лачинском районе в результате обстрела остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. Он подчеркнул, что возместить причиненный ему ущерб невозможно.

Давший показания Сарыбала Гасанов заявил, что его сын Саид Гасанов погиб в результате обстрела противником Кяльбаджарского района.

Физули Гасымов, отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, сообщил, что его сын Ингилаб Гасымзаде погиб в городе Ханкенди в результате обстрела остатками армянских вооруженных сил и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Илаха Эйвазова показала, что ее муж Турал Джахангиров был убит вражеским огнем в Кяльбаджаре. «В этот день был день рождения моей дочери», — добавила она.

Айнур Мурсалова заявила, что ее муж Захир Алиев был убит вражеским огнем в Кяльбаджаре.

Потерпевший Гусейн Бабаев в своих показаниях отметил, что получил ранения в область левого уха и шеи в результате взрыва снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями по Агдаму.

Давший показания в суде Аскер Довлетов сказал, что получил ранения в результате масштабной провокации, совершенной противником. Потерпевший сообщил, что в тот день в результате обстрела противником села Халфали Шушинского района Айхан Керимли, Муса Оруджев и Юсиф Меджидли также получили различные телесные повреждения, а несколько человек погибли. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой, он подтвердил, что в то время противник регулярно совершал провокации и открывал огонь по нашим территориям из различных видов оружия.

Потерпевший Субхан Гардашханов получил множественные осколочные ранения в результате падения и разрыва неподалеку от него снаряда, выпущенного в направлении Агдамского района. В ходе инцидента погибли Мехди Аббасов, Дэвид Джалилов, Расул Теймуров, Али Тагиев и Джавад Магеррамов, еще несколько человек получили ранения. Он сообщил, что и до упомянутого инцидента противник регулярно устраивал провокации и открывал огонь.

Потерпевший Ровшан Халилов в ответ на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли отметил, что получил ранения в Агдаме в результате снайперского огня и разрыва артиллерийского снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями. При этом ранения получил и находившийся рядом с ним Исмаил Гашимов.

Потерпевший Ниджат Гасымов сообщил, что был ранен в Физули в результате артиллерийского обстрела со стороны противника.

В своих показаниях Аяз Гасанли сказал, что получил ранения в Агдамском направлении в результате взрыва мины, установленной остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Отвечая на вопросы государственных обвинителей Фуада Мусаева и Вюсала Абдуллаева, потерпевшие заявили, что остатки вооруженных сил Армении и армянские незаконные вооруженные формирования интенсивно осуществляли на наших территориях широкомасштабные провокации.

Джейхун Гусейнов получил ранения в Зангиланском районе в результате разрыва гранатометного снаряда, выпущенного противником. «Сначала противник открыл артиллерийский огонь, затем предпринял попытку атаковать живой силой», — отметил он.

Потерпевшие Турал Зейналов, Шахин Ахмедов, Зейнал Джабраилов, Мехди Юсифов и Расул Фейзуллаев в своих показаниях сказали, что получили ранения в результате огня, открытого противником по Зангиланскому району.

Табриз Абушев в своих показаниях сообщил, что получил огнестрельное ранение в Ходжалинском районе в результате обстрела остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Потерпевшие Ильхам Исраилов и Намиг Алиев заявили, что были ранены в Агдаме в результате разрыва артиллерийского снаряда.

Потерпевший Аталы Султанали также получил ранения в результате крупномасштабной провокации противника в Агдеринском направлении. В ответ на вопрос начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова он сообщил, что в момент происшествия находившиеся рядом с ним лица погибли.

В ходе судебного заседания также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших.

Следующее заседание суда назначено на 24 июня.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

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