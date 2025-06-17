В Грузии прошла I региональная олимпиада по азербайджанскому языку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Интеграционного центра азербайджанцев Грузии (GAIM) впервые состоялась I региональная олимпиада по азербайджанскому языку среди учащихся азербайджаноязычных школ.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в олимпиаде приняли участие более 300 учащихся из 116 азербайджаноязычных школ Тбилиси, Гардабани, Дманиси, Болниси, Марнеули и Кахетии.

На церемонии награждения учащихся выступили исполнительный директор центра Мурад Мурадов, заведующий отделом Государственного комитета по работе с диаспорой Джахид Кязимов, ответственный сотрудник посольства Азербайджана в Грузии Джавид Магеррамов и другие, которые высоко оценили организацию олимпиады. Они отметили, что такие мероприятия служат поощрению образования на родном языке и усилению социальной интеграции.

Исполнительный директор центра Мурад Мурадов отметил, что основной целью олимпиады является пропаганда, более глубокое изучение, а также сохранение и передача родного языка будущим поколениям. Мурад Мурадов отметил, что подобные мероприятия будут проводиться постоянно.

Руководитель организации "Маариф", одного из организаторов мероприятия, молодой активист Айгуль Исаева отметила, что олимпиада впервые охватила столь широкую географию. Было отмечено, что вопросы были подготовлены преподавателями азербайджанских школ, а для обеспечения прозрачности в выборе победителей оценка проводилась учителями других школ.

Заключительный тур олимпиады, в котором приняли участие 105 учащихся, состоялся 14 июня в Доме Азербайджана в Марнеули при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и организации Интеграционного центра азербайджанцев Грузии.

Победителям были вручены ценные подарки, другим участникам - сертификаты.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!