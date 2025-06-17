Право лиц с инвалидностью на получение информации - ключ к их полноценному участию в обществе - Фазиль Новрузов

БАКУ /Trend/ - Право лиц с инвалидностью на получение информации является одним из основных условий их полноценного участия в обществе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил руководитель Аппарата аудиовизуального совета Азербайджана Фазиль Новрузов во время выступления на мероприятии "Равенство и доступ к информации в аудиовизуальных медиа".

Он отметил, что в современном мире информация является неотъемлемой частью жизни человека.

"Равный доступ к информации имеет жизненно важное значение для успешного участия в сферах образования, здравоохранения, занятости, права и общественной деятельности. Для людей с инвалидностью информация важна не только как факт её наличия, но и как доступность, обеспечиваемая путём предоставления в формах, соответствующих их физическим или интеллектуальным возможностям",- сказал он.

По его словам, для людей с нарушениями зрения это включает шрифт Брайля и аудиоматериалы, для лиц с нарушениями слуха - язык жестов и субтитры, а для людей с интеллектуальными нарушениями - упрощенные и визуальные презентации.

"Под доступной информацией для людей с инвалидностью понимается предоставление информации в формате, соответствующем их физическим, эмоциональным и интеллектуальным возможностям",- также отметил он.

Ф.Новрузов подчеркнул, что основной целью проведения мероприятия является обсуждение внесённых изменений в закон "О правах лиц с инвалидностью" и стимулирование всех аудиовизуальных вещателей принять участие в этом процессе.

"Право лиц с инвалидностью на получение информации является одним из ключевых условий их полноценного участия в обществе. Для обеспечения этого права необходимо скоординированное и постоянное сотрудничество между медиасубъектами, государственными органами и гражданским обществом.

Кроме того, важно проводить просвещение общественности по данной теме. Одновременно необходимо укреплять как техническую, так и правовую базу для повышения доступности СМИ.

Инклюзивная информационная среда — это показатель развития не только для лиц с инвалидностью, но и для всего общества в целом. Равный доступ граждан с инвалидностью к информационным ресурсам — это ответственность настоящего и будущего",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!4