В Азербайджане увеличился оборот в сфере общепита
За январь-май оборот по юридическим лицам в сфере общепита вырос почти на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года
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