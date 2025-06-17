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В Азербайджане установлены новые государственные пошлины, касающиеся БПЛА

Политика Материалы 17 июня 2025 13:45 (UTC +04:00)
В Азербайджане установлены новые государственные пошлины, касающиеся БПЛА

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены новые государственные пошлины, касающиеся беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает Trend, это отражено в поправках к закону "Об авиации", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, за выдачу эксплуатантам БПЛА сертификата эксплуатанта и авиационному персоналу свидетельств, удостоверений или сертификатов установлена государственная пошлина в размере 15 манатов.

За выдачу свидетельств о регистрации БПЛА, операционного разрешения эксплуатантам беспилотных летательных аппаратов, сертификатов пилотам (операторам) дистанционного управления и разрешений клубам или ассоциациям модельных БПЛА будет взиматься государственная пошлина в размере 10 манатов.

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