В Азербайджане установлены новые государственные пошлины, касающиеся БПЛА

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены новые государственные пошлины, касающиеся беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщает Trend, это отражено в поправках к закону "Об авиации", утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, за выдачу эксплуатантам БПЛА сертификата эксплуатанта и авиационному персоналу свидетельств, удостоверений или сертификатов установлена государственная пошлина в размере 15 манатов.

За выдачу свидетельств о регистрации БПЛА, операционного разрешения эксплуатантам беспилотных летательных аппаратов, сертификатов пилотам (операторам) дистанционного управления и разрешений клубам или ассоциациям модельных БПЛА будет взиматься государственная пошлина в размере 10 манатов.