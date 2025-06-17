МЭА пересмотрело прогноз добычи нефти в Азербайджане в 2025-2026 гг.
Международное энергетическое агентство пересмотрело прогноз добычи нефти в Азербайджане, ожидая незначительного снижения по сравнению с предыдущими оценками.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB