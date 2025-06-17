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Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 17 июня 2025 13:40 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию обнародовало информацию об операциях, проведенных с 10 по 16 июня организациями, занимающимися разминированием, на освобожденных территориях.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве, в результате операций по разминированию от мин и других взрывоопасных остатков войны очищено более 1258.7 гектара земель.

Отмечается, что в ходе операций по разминированию, проведенных на прошлой неделе на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, было обнаружено и обезврежено 131 противопехотная, 29 противотанковых мин и 528 неразорвавшийся боеприпас.

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Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана (ФОТО)
Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана (ФОТО)
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