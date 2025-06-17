Euronews подготовил специальный репортаж с Бакинской энергетической недели (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Euronews подготовил специальный репортаж с Бакинской энергетической недели, которая прошла в начале июня, сообщает во вторник Trend.

В сюжете отмечается, что Бакинская энергетическая неделя объединяет мировых лидеров в сфере энергетики для обсуждения амбициозных целей Азербайджана в области возобновляемых источников энергии, стратегических трубопроводов, а также растущей роли страны в обеспечении региональной и глобальной энергетической безопасности.

«Являясь одним из ключевых событий в глобальном энергетическом календаре, форум ежегодно собирает более 2000 делегатов и 240 компаний. В 2025 году он прошел в 30-й раз. В ходе мероприятия было подчеркнуто стремление Азербайджана установить к 2030 году 6,5 ГВт мощностей в области возобновляемой энергетики, что составит более 35% в общем энергобалансе страны», - говорится в репортаже.

В сюжете подчеркивается, что отдельное внимание уделяется стратегической роли Азербайджана в энергетической дипломатии, особенно в контексте Южного газового коридора, соединяющего Каспийское море с Европой.

«В центре обсуждений — вопросы энергетической безопасности, «зеленого» перехода и геополитического сотрудничества, отражающие эволюцию энергетической политики Азербайджана и расширение партнерства с такими странами и компаниями, как Германия и Masdar», - отмечается в репортаже.