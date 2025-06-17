Экспорт зерна из Казахстана в Азербайджан значительно вырос в январе-мае

АСТАНА/Trend/ - В январе-мае экспорт казахстанского зерна в Азербайджан составил 450 тысяч тонн на сумму 95 миллионов долларов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на диппредставительство Казахстана в Баку, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель во время встречи с представителями сельскохозяйственной отрасли страны.

По словам дипломата, в этом году Казахстан стал главным поставщиком зерна в Азербайджан. Объем экспорта увеличился на 86 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В общем объеме импорта Азербайджана доля казахстанской пшеницы составила рекордные 88 процентов.

Также Байель подчеркнул, что товарооборот между двумя странами сегодня находится на рекордных за весь период независимости значениях. По его словам, объемы торговли выросли на 20 процентов за четыре месяца 2025 года.

Отметим, что мероприятие, прошедшее в посольстве Казахстана в Баку, собрало производителей сельхозпродукции из Казахстана и представителей крупнейших холдингов, компаний, сетей супермаркетов и мукомольных предприятий Азербайджана.

В ходе встречи Байель рассказал об инвестиционных возможностях Казахстана в аграрно-промышленном комплексе, приоритетных проектах в области переработки сельхозпродукции, а также пригласил бизнесменов к активному инвестиционному и торгово-экономическому взаимодействию.