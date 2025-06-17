Еще одно село Агдамского района Азербайджана очищается от мин

АГДАМ /Trend/ - Село Хачындербенд Агдамского района очищается от мин.

Об этом во вторник Trend сообщил сотрудник Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана Алекбер Алекберов.

Он отметил, что после окончания Отечественной войны, наряду с другими структурами, занимающимися разминированием на освобожденных от оккупации территориях, к этим работам была привлечена часть специального назначения Службы спасения особого риска МЧС.

"К работам привлекается личный состав, который допускается к их выполнению только после прохождения соответствующих курсов и получения сертификатов. В нашей работе активно используются и специально обученные собаки, которые вместе с кинологами оказывают значительную помощь в поиске мин и взрывных устройств",- добавил А.Алекберов.

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