Израиль назвал число жертв от иранских атак

БАКУ /Trend/ - С 13 июня в Израиле в результате ударов Ирана погибли 24 человека.

Как сообщает во вторник Trend об этом говорится в публикации в Telegram-канале советника офиса премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана.

"Потери среди гражданского населения: 24 человека погибли", - говорится в публикации.

Отмечается, что число раненых составило 647 человек.

Гендельман добавил, что с начала операции по территории Израиля было выпущено около 400 ракет и сотни беспилотников.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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