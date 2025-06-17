Продлен запрет на полеты в воздушном пространстве Ирана

БАКУ /Trend/ - Срок действия запрета на полеты в воздушном пространстве Ирана продлен до 02:30 по бакинскому времени 18 июня.

Как сообщает во вторник Trend об этом на брифинге заявил представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван.

"Внутренние и международные рейсы запрещены до 02:00. Просим соотечественников воздержаться от посещения аэропортов страны и следить за информацией о расписании рейсов только из официальных источников", - сказал он.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, двое командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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