Дом с видом на море и звезды – памяти Фарида Алекперли

БАКУ /Trend Life/ - В издательстве "Мутарджим" вышла книга азербайджанского биолога, писателя, публициста Александра Хакимова "Дом с видом на море и звезды" (повесть о друге в жанре non-fiction), сообщает Trend Life.

"Имя и научные труды азербайджанского ученого, доктора исторических наук, профессора, специалиста в области истории медицины Фарида Алекперли известны не только на родине, но и далеко за ее пределами. Его преждевременная смерть стала шоком и для научного мира, и для родных и друзей Фарида", - сказал Trend Life Александр Хакимов.

Автор книги был дружен с Фаридом Алекперли 40 лет. "Дом с видом на море и звезды" - подборка воспоминаний о событиях и приключениях разных лет, пережитых вместе. Книга местами веселая, местами грустная - как и сама жизнь. Но автор уверен: пока человека помнят - он жив. А если человека вспоминают добром - он практически бессмертен...

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