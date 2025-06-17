За ночь нейтрализованы десятки иранских дронов, направленных на Израиль

БАКУ /Trend/ - За минувшую ночь ВВС Израиля сбили около 30 иранских беспилотников, направленных на Израиль.

Об этом во вторник сообщает Trend, со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, большинство дронов были нейтрализованы на границах Израиля, а несколько из них были сбиты в районе Голанских высот.

Кроме того, на официальной странице ЦАХАЛа в соцсети X опубликовано изображение, на котором зафиксирован момент поражения одного из дронов израильским военным вертолетом.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям

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