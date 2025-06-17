Назван объем производства химической продукции в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле этого года в Азербайджане в сферах химической промышленности, производства фармацевтической продукции, резиновых и пластмассовых изделий было произведено продукции на 931 миллион манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство фармацевтической продукции увеличилось на 84,9 процента, продукции химической промышленности - на 13,1 процента, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 4,7 процента.

Из продукции химической промышленности производство лакокрасочных изделий выросло на 15,2 процента, полиэтилена – на 11,9 процента, этилена – на 10,8 процента, карбамида – на 2,7 процента, пластмасс, прутьев, стержней и профилей, а также пластмассовых изделий – на 41,2 процента, бутылок, флаконов и аналогичных изделий из пластмасс – на 38,4 процента, труб, трубок, рукавов и шлангов из твердых пластмасс - на 3 процента, производство полиэтиленовых мешков и сумок сократилось на 29,1 процента.