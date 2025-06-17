В Азербайджане увеличились поступления по обязательному государственному социальному страхованию

БАКУ /Trend/ - В январе–мае поступления по обязательному государственному социальному страхованию превысили прогноз на 187,2 миллиона манатов или на 7,8 процента.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что поступления от бюджетных организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 104,8 миллиона манатов или на 13,9 процента, а от внебюджетных - на 182,9 миллиона манатов или на 11,9 процента.

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