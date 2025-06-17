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Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили израильско-иранский конфликт

Политика Материалы 17 июня 2025 21:52 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Великобритании обсудили израильско-иранский конфликт
Фото: МИД Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/ Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества двух стран, текущая региональная ситуация в результате израильско-иранского конфликта, а также перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Британский министр поблагодарил за письмо соболезнования, направленное Президентом Ильхамом Алиевым в связи с гибелью граждан Великобритании в результате крушения пассажирского самолета Air India близ города Ахмадабад.

Стороны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности в регионе в результате израильско-иранского конфликта и подчеркнули важность продолжения контактов и переговоров по дипломатическим каналам в целях недопущения дальнейшей эскалации ситуации.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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