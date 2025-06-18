Назван объем средств, потраченных потребителями в Азербайджане на покупку алкоголя и табачных изделий

БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года в Азербайджане в розничной торговой сети потребителям было продано напитков и табачных изделий на 1,065 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, этот показатель на 0,1% больше, чем за тот же период 2024 года.

Итоговый удельный вес товарооборота по напиткам и табачным изделиям составил 4,6%.

Следует отметить, что в январе-мае 2025 года в розничной торговой сети потребителям реализовано товаров на сумму 23,341 млрд манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 13,073 млрд манатов, непродовольственных товаров на сумму 10,267 млрд манатов.

По сравнению с январем-маем 2024 года розничный товарооборот вырос на 3,8 процента в реальном выражении, в том числе на 1,6 процента по продуктам питания, напиткам и табачным изделиям и на 6,5 процента по непродовольственным товарам.