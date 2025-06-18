Внешнеторговый оборот Азербайджана значительно вырос в январе-апреле

БАКУ /Trend/ - В январе-апреле текущего года юридические и физические лица Азербайджанской Республики проводили торговые операции с партнерами в 157 странах мира, продукция экспортировалась в 101 страну и импортировалась из 150 стран.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Азербайджана.

Согласно информации, с учетом статистически оценочной стоимости экспортируемой сырой нефти и природного газа, зарегистрированных в таможенных органах, но не прошедших полное оформление, объем внешнеторгового оборота страны за указанный период составил 16,419 млрд долларов США.

Стоимость экспортируемой из страны продукции составила 8,286 млрд долларов или 50,5 процента от товарооборота, а 8132,9 млн долларов (49,5 процента) - импортируемая продукция, в результате чего образовалось положительное сальдо в размере 153,3 млн долларов. По сравнению с январем-апрелем 2024 года внешнеторговый оборот увеличился на 18,2% в фактических ценах и на 3,0% в реальном выражении. Импорт увеличился на 21,0% в реальном выражении, а экспорт сократился на 8,7%.

В январе-апреле 2025 года экспорт ненефтегазовой продукции составил 1,068 млрд долларов США, увеличившись на 16,1% в фактических ценах и снизившись на 8,2% в реальном выражении по сравнению с январем-апрелем 2024 года.

По данным, полученным из Государственного таможенного комитета, 25,2% внешнеторгового оборота страны пришлось на Италию, 11,5% - на Турцию, 10,8% - на Россию, 8,4% - на Китай, 3,6% - на Германию, 2,8% - на Великобританию, 2,7% - на США, 2,0% - на Чехию, по 1,9% - на Австралию и Грецию, 1,8% - на Румынию, 1,7% - на Швейцарию, по 1,6% - на Грузию и Казахстан, по 1,4% - на Хорватию и Болгарию, 1,3% - на Мексику, 1,2% - на Иран, 1,1% - на Португалию, 1,0% - Узбекистан, по 0,9% - Украину, Бразилию и Канаду и 12,4% - другие страны.

На Италию пришлось 46,8% экспорта, 13,0% - на Турцию, 3,7% - на Россию, 3,5% - на Чехию, по 3,3% - на Грецию и Германию, 3,2% - на Румынию, по 2,7% - на Хорватию и Грузию, 2,5% - на Болгарию, 2,2% - на Португалию, 1,8% - на Швейцарию, 1,6% - на Соединённое Королевство, 1,5% - на Ирландию, по 0,9% - на Нидерланды и Таиланд, по 0,8% - на Индонезию, Сербию и Украину, 0,6% - на Данию, по 0,4% - на Тунис, Казахстан и Объединённые Арабские Эмираты. Продукция, отправленная в другие страны, составила 2,2% от общего объема экспорта.

В стоимости экспорта ненефтегазовой продукции преобладала доля товаров, отправленных в Россию (30,1%), Турцию (17,6%), Грузию (9,9%), Швейцарию (9,4%), Украину (5,9%), Казахстан (3,2%), Объединенные Арабские Эмираты (3,0%), США (2,2%), Беларусь (2,2%), Туркменистан (1,4%), Италию (1,3%), Канаду (1,3%), Узбекистан (1,3%), Германию (1,2%), Израиль (1,2%) и Китай (1,1%).

18,5% от общей стоимости импортированных в страну товаров пришлось на Россию, 17,2% - на Китай, 10,0% - на Турцию, 5,4% - на США, 4,2% - на Соединённое Королевство, 4,0% - на Австралию, 3,9% - на Германию, 2,8% - на Казахстан, 2,6% - на Мексику, 2,4% - на Иран, по 1,9% - на Узбекистан и Италию, 1,8% - на Бразилию, по 1,6% - на Канаду и Японию, по 1,5% - на Швейцарию, Корею и Беларусь, 1,3% - на Южно-Африканскую Республику, по 1,1% - на Украину и Туркменистан. На импортные операции с другими странами пришлось 12,2%.

В январе-апреле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года из важнейших видов продукции экспорт свежих фруктов увеличился на 27,3 процента, свежих овощей - на 10,0 процента, сахара - на 39,7 процента, консервированных фруктов и овощей - на 7,9 процента, растительных масел - на 59,3 процента, чая - на 2,2 процента, минеральных удобрений - на 26,2 процента, необработанного алюминия - на 7,8 процента, цементных клинкеров - на 15,8 процента, труб из черных металлов - на 69,0 процента, хлопчатобумажной пряжи - на 12,3 процента, тогда как экспорт фруктовых и овощных соков сократился на 21,7 процента, табака - на 59,2 процента, маргарина, прочих смесей, пригодных для употребления в пищу - на 29,0 процента, картофеля - на 25,2 процента, натуральных виноградных вин и виноградного сусла - на 49,4 процента, хлопкового волокна - на 20,5 процента, полипропилена - на 14,1 процента, полиэтилена - на 8,8 процента, электроэнергии - 38,7 процентов, прутьев из черных металлов - 47,4 процентов, бентонитовой глины - 12,7 процентов.

По сравнению с январем-апрелем 2024 года в январе-апреле 2025 года импорт пшеницы увеличился на 57,2%, масла сливочного, прочих молочных жиров и спредов - на 17,5%, сахара-сырца - на 86,9%, картофеля - на 12,6%, чая - на 45,9%, мяса птицы и продуктов его переработки - на 3,4%, свежих овощей - на 35,7%, сигарет - в 2,6 раза, легковых автомобилей - на 23,2%, стального проката - на 6,4%, прутьев из черных металлов - на 56,8%, резиновых покрышек - на 42,4%, бытовых кондиционеров - на 39,6%, мебели - на 2,8%, полиэтилена - на 11,1%, стиральных машин - на 2,8%, полипропилена - на 6,2%, автобусов - в 2,0 раза, бытовых холодильников - на 26,8%, в то время как свежих фруктов сократился на 16,8 процента, шоколада и шоколадных изделий - 3,9 процента, мучных кондитерских изделий - 6,7 процента, растительных масел - 49,0 процента, говядины - 16,6 процента, фармацевтических препаратов - 20,3 процента, труб из черных металлов - 28,7 процента, счетных машины, блоков и приборов - 9,7 процента, грузовых автомобилей - 0,5 процента, минеральных удобрений - 7,1 процента, синтетических моющих средств - 8,1 процента, уголков из черных металлов - 4,3 процента, цемента - 5,5 процента.

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