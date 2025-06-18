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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 июня

Экономика Материалы 18 июня 2025 09:26 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 18 июня

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 18 июня.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9559 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0430 маната, а 100 российских рублей - 2.1627 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,9559

1 австралийский доллар

AUD

1,1057

1 белорусский рубль

BYN

0,5676

1 болгарский леви

BGN

0,9999

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4629

100 южнокорейских вон

KRW

0,124

1 чешская крона

CZK

0,0788

1 китайский юань

CNY

0,2366

1 датская крона

DKK

0,2623

1 грузинский лари

GEL

0,6238

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0197

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,2854

10000 иранских риалов

IRR

0,0263

1 шведская крона

SEK

0,1784

1 швейцарский франк

CHF

2,0822

1 израильский шекель

ILS

0,4845

1 канадский доллар

CAD

1,2446

1 кувейтский динар

KWD

5,5502

100 казахских тенге

KZT

0,3281

1 катарский риал

QAR

0,4664

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 венгерских форинтов

HUF

0,4841

1 молдавский лей

MDL

0,0995

1 норвежская крона

NOK

0,1714

100 узбекских сомов

UZS

0,0134

100 пакистанских рупий

PKR

0,5999

1 польский злотый

PLN

0,4573

1 румынский лей

RON

0,3887

100 российских рублей

RUB

2,1627

1 сербский динар

RSD

0,0167

1 сингапурский доллар

SGD

1,3241

1 саудовский риал

SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

xdr

2,3226

1 турецкая лира

TRY

0,043

1 туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0409

100 японских йен

JPY

1,1722

1 новозеландский доллар

NZD

1,0259
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