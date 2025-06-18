Участники Международного симпозиума омбудсменов посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Участники организованного по инициативе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Международного симпозиума омбудсменов на тему «Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов по правам человека», приуроченного к «Году Конституции и Суверенитета» и 18 Июня - Дню прав человека в Азербайджанской Республике, посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает в среду Trend, участники мероприятия сначала прибыли на Аллею почетного захоронения и отдали дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.

Участники мероприятия также посетили Аллею шехидов, отдали дань уважения памяти героических сынов и дочерей Отечества, павших в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны, возложили цветы на их могилы.

Гостям была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов.

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