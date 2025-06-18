Устанавливается новое правило в отношении организаторов казино

БАКУ /Trend/ - Меры надлежащей проверки клиентов организатором игр казино должны быть реализованы таким образом, чтобы каждая финансовая операция, совершаемая клиентом в казино, могла быть сопоставлена с информацией и документами, полученными в рамках этих мероприятий.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма", который обсуждался сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, требования статей 4-8 настоящего закона в отношении организатора и оператора игр казино будут применяться при совершении клиентом финансовых операций на сумму 3 тысячи манатов и более.

При этом операции, связанные с играми казино, проводимыми исключительно с использованием фишек или токенов, не будут считаться финансовыми операциями.

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