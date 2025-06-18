Казахстан и Азербайджан готовят масштабный проект по экспорту возобновляемой энергии в Европу - прогнозы аналитиков

АСТАНА /Trend/ - Казахстан и Азербайджан закладывают основу для масштабного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, сосредоточенного вокруг создания Транскаспийской линии электропередачи.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном докладе Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) и Института развития и дипломатии (IDD) при Университете ADA.

Аналитики отмечают, что этот подводный высоковольтный кабель соединит энергосистемы двух стран и станет частью более широкой инициативы - проекта подводного кабеля через Черное море, связывающего Южный Кавказ с Европой.

Реализация проекта позволит экспортировать чистую электроэнергию, преимущественно солнечную и ветровую, произведённую в Центральной Азии, в Европейский союз, способствуя диверсификации источников энергии и достижению климатических целей ЕС по декарбонизации.

В докладе подчеркивается, что Казахстан нацелен довести долю возобновляемых источников энергии в балансе до 15% к 2030 году, используя свой потенциал солнечной и ветровой энергии. Азербайджан, в свою очередь, обладает одним из крупнейших в мире оффшорных потенциалов ВИЭ и активно развивает наземные солнечные и ветровые электростанции, особенно в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Прокладка Транскаспийского кабеля обеспечит стабильный канал экспорта и повысит инвестиционную привлекательность проектов ВИЭ. Помимо двустороннего сотрудничества, в регионе продвигается идея создания единого электроэнергетического рынка Центральной Азии и Южного Кавказа с согласованными стандартами и развитием внутригородской торговли энергоресурсами. Эти инициативы поддерживаются ЕС, Всемирным банком и ЕБРР.

Доклад также отмечает значительные инвестиционные потребности проекта, особенно для подводных и трансграничных участков, и указывает на необходимость комбинированного финансирования — льготного кредитования, государственных гарантий и "зеленых" облигаций. Важную роль в финансировании могут сыграть Европейский инвестиционный банк, ЕБРР и климатические фонды. Инициатива Global Gateway рассматривается как потенциальный механизм стратегической поддержки.

Эксперты МФЦА и IDD подчеркивают, что данный проект отражает стратегический переход Казахстана и Азербайджана от торговли углеводородами к экспорту низкоуглеродной электроэнергии, что укрепит устойчивость энергетической архитектуры региона Шелкового пути и создаст новые экономические возможности.