Израиль сбил еще три иранских вертолета

БАКУ /Trend/ - ВВС Израиля сбили еще три иранских ударных вертолета "Кобра" на военной базе в Керманшахе.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает Trend.

Было отмечено, что эти вертолеты предназначались для использования против израильских самолетов, действующих в воздушном пространстве Ирана.

Отметим, что ранее ЦАХАЛ сообщила, что ранее были сбиты пять иранских вертолетов.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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