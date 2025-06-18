Израиль начал третью волну ударов по Ирану

БАКУ/ Trend/ - Израильские военно-воздушные силы начали третью волну ударов по территории Ирана.

Как сообщает Trend, об этом на брифинге заявил официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

По его словам, новая ударная волна была направлена на западную часть Ирана. Израильские самолеты наносили удары по ракетным пусковым установкам и складам боеприпасов, уничтожая заранее намеченные цели.

Генерал отметил, что удары нацелены преимущественно на иранские военные силы, которые пытаются повторно проникнуть на ранее пораженные объекты с целью извлечения боеприпасов и восстановления инфраструктуры.