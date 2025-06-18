Азербайджанский дзюдоист завоевал бронзовую медаль ЧМ в Будапеште

БАКУ /Trend/ - В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по дзюдо.

Как сообщает Trend, в шестой день соревнований на татами вышел еще один представитель сборной Азербайджана — олимпийский чемпион Зелим Коцоев, выступающий в весовой категории до 100 кг.

Азербайджанский дзюдоист начал выступление со второго круга и уверенно прошёл в четвертьфинал, одолев в 1/16 финала итальянца Дженнаро Пирелли, а затем в 1/8 финала — казахстанца Марата Байкамурова. В борьбе за выход в полуфинал Коцоев встретился с представителем Международной федерации дзюдо (IJF) Арманом Адамяном, и уступив ему, попал в утешительную сетку турнира.

В утешительном поединке Коцоев оказался сильнее представителя Испании Николоса Шеразадишвили, а в схватке за "бронзу" одержал уверенную победу над Сок-Ёном Кимом (Южная Корея), завоевав тем самым бронзовую медаль чемпионата мира.

С учетом этого, на счету сборной Азербайджана теперь три медали. Ранее бронзовые награды в своих весовых категориях завоевали Зелим Цкаев (до 81 кг) и Эльджан Гаджиев (до 90 кг).