Что принесет легализация казино экономике Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусматриваются организация и проведение деятельности казино.

В современном мире игорный бизнес, в частности казино, стал одним из важнейших элементов экономики. Казино в США, Сингапуре, Монако, Грузии и других странах не только приносят государству огромные доходы, но и способствуют развитию туризма, повышению занятости и оживлению инвестиционного климата.

В связи с этим вопрос открытия казино в Азербайджане время от времени становился предметом обсуждения общественности и экспертов. В настоящее время азартные игры, в том числе казино, в Азербайджане запрещены. Тем не менее, учитывая экономический потенциал этой сферы, легализация казино может рассматриваться как возможный и актуальный вопрос.

Открытие казино в Азербайджане может принести дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет. Если игорный бизнес лицензирован и находится под полным контролем государства, можно получить значительные финансовые средства как за счет лицензионных сборов, так и налога с оборота. Часть этих средств может быть направлена на финансирование социальных проектов, улучшение инфраструктуры и развитие других приоритетных направлений.

Например, в Великобритании этот доход составляет около 20 миллиардов долларов в год, в Италии - 15 миллиардов долларов, а в Нидерландах - около 4 миллиардов долларов США. Грузия, где казино легализовано с 2001 года, получила от 100 до 150 миллионов долларов, а Россия (с 2009 года) - от 20 до 30 миллионов долларов в год налоговых поступлений. Если аналогичная модель будет внедрена и в Азербайджане, то возможен ежегодный доход в миллионы манатов.

Казино является одним из объектов, привлекающих иностранных туристов. Лас-Вегас, Макао и Монте-Карло, самые известные места с казино во всем мире. Помимо посещения казино, туристы останавливаются в отелях, пользуются ресторанами, посещают культурно-исторические места, что создает дополнительную экономическую активность. Таким образом, функционирование казино оживляет не только один сектор, но и всю сферу услуг. Деятельность казино может привести к созданию тысяч новых рабочих мест. Эти рабочие места не ограничиваются сотрудниками казино. Потребность в людских ресурсах в данном контексте довольна широкая, включая охранные службы, уборщиков, работников ресторанов и баров, сотрудников сфер маркетинга и менеджмента, технический персонал. Кроме того, растет занятость и в таких направлениях, как, например, транспорт, туристические услуги, продажа товаров отечественного производства.

Это может стимулировать создание возможностей трудоустройства для молодежи, особенно в регионах. В результате вопрос открытия казино в Азербайджане является темой, к которой необходимо подходить комплексно и тщательно. Если будут приняты надлежащие меры по регулированию, контролю, деятельность казино может сыграть важную роль с точки зрения экономического роста, развития туризма, увеличения налоговых поступлений и роста занятости.

Отметим, что деятельность казино в Азербайджане была запрещена распоряжением главы государства "О некоторых мерах в области борьбы с экономической преступностью" от 27 января 1998 года.

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