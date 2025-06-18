Израиль нанес удар по аэропорту в Карадже

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Паям, расположенный в Карадже, Иран, подвергся воздушной атаке Израиля.

Об этом сообщает государственное информационное агентство "Fars", передает Trend.

"Несколько минут назад в городе Карадже произошел взрыв. Израиль нанес удар по аэропорту Паям в ходе очередной атаки. В настоящее время на месте взрыва работают пожарные и спасатели", - говорится в материале.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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