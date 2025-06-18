Жара опасна для людей с хроническими заболеваниями - Минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В жаркую погоду людям, страдающим хроническими заболеваниями, следует проявлять особую осторожность.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, терапевт Закир Гулиев во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

По его словам, у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями повышение температуры воздуха может вызвать расширение сосудов и снижение артериального давления, что может привести к учащению сердцебиения, увеличению нагрузки на сердце и повышению риска инфаркта.

Он отметил, жаркая погода также может стать причиной нестабильности артериального давления у пациентов с гипертонией и гипотонией, что приводит к головокружению, тошноте и даже обморокам.

"У пациентов с диабетом быстрее развивается обезвоживание, что может привести к резкому повышению или понижению уровня сахара в крови. Кроме того, некоторые лекарства от диабета и инсулин увеличивают потерю жидкости в организме. У лиц с хроническими респираторными заболеваниями, особенно астмой и хронической обструктивной болезнью легких, повышенная влажность в сочетании с жаркой погодой может усилить одышку и увеличить частоту приступов.

Люди с заболеваниями почек более подвержены водно-электролитному дисбалансу, поскольку функция потоотделения, необходимая для регуляции температуры тела, увеличивает нагрузку на почки, что может привести к дальнейшему ослаблению их функции",- сказал он.

Специалист-эксперт минздрава подчеркнул, что организм беременных женщин, пожилых людей и маленьких детей хуже адаптируется к перепадам температур.

"У них чаще развивается обезвоживание, тепловой удар и другие нарушения, связанные с жарой. Поэтому лицам этих групп следует не находиться на улице в самые жаркие часы дня (обычно с 11:00 до 17:00), пить много жидкости, носить легкую и светлую одежду, защищаться от прямых солнечных лучей, а также регулярно контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови", - добавил врач.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!