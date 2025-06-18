Туркменистан оценивает возможности увеличения транспортировки энергоресурсов по территории Азербайджана на рынки третьих стран - посол

БАКУ /Trend/ - Туркменистан неизменно выступает за конструктивный диалог в решении глобальных вопросов и активно продвигает инициативы в рамках международных организаций, направленные на сохранение мира как в мире, так и в регионе.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджанской Республике Гурбанмаммет Эльясов во время выступления на мероприятии "Многостороннее сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном: достижения и перспективы", сообщает Trend.

По словам дипломата, события последних лет свидетельствуют о серьезных изменениях в международных и межгосударственных отношениях, обострении глобальных и региональных противоречий, а также о возникновении разногласий в различных частях мира.

В этой связи посол подчеркнул, что Туркменистан, следуя своей политике нейтралитета, нацелен на объединение международных усилий для поиска конструктивных решений кризисных ситуаций и создания соответствующих политико-дипломатических возможностей.

Г.Эльясов отметил, что одним из основных направлений политики международного сотрудничества Туркменистана является последовательное укрепление связей с братской Азербайджанской Республикой.

"Отношения между нашими странами развиваются по восходящей линии в политической, экономической, транспортно-логистической, нефтегазовой сферах. Мы высоко ценим и тот факт, что Азербайджан поддерживает инициативы Туркменистана на международных платформах. Азербайджан для нас братская страна, братский народ, и мы, используя весь имеющийся потенциал, будем последовательно укреплять наши связи", - сказал посол.

Он отметил, что наше сотрудничество в сфере транспорта открывает большие перспективы как для наших стран, так и для наших соседей.

"В частности, современная инфраструктура, созданная в Международном морском порту Туркменбаши и Бакинском международном морском торговом порту, работают в тесном взаимодействии и обеспечивают транзит грузов через наши территории. В целом, в вопросах, связанных с транзитом, невозможно добиться результатов без взаимодействия с соседними государствами. И то, что сегодня мы отмечаем высокий уровень транспортно-логистической инфраструктуры, свидетельствует о целенаправленной деятельности Туркменистана и Азербайджана в этой сфере. Важно отметить большие возможности наших портов, поскольку у нас большой потенциал для перевозки грузов по сравнению с нашими соседями по Каспийскому морю, что свидетельствует о нашей готовности к текущим вызовам по увеличению транзитных грузопотоков как из Китая в Европу, так и в обратном направлении. В связи с этим считаю необходимым дальнейшее усиление нашего сотрудничества по всем транспортно-логистическим направлениям", - сказал посол.

Г.Эльясов отметил, что нефтегазовый сектор Туркменистана и Азербайджанской Республики имеет очень тесные торгово-экономические связи в энергетическом секторе.

"Как известно, происходит постоянный конструктивный обмен мнениями об укреплении сотрудничества и перспективах межгосударственных отношений, в том числе о путях их развития. В настоящее время Туркменистан активно диверсифицирует экспортный потенциал по различным направлениям, в том числе через Каспийское море, оцениваются возможности увеличения транспортировки энергоресурсов на рынки третьих стран по территории наших братских стран - Азербайджана и Турции. Что касается коммуникаций и цифровых услуг, в настоящее время на уровне экспертов ведется работа по созданию технико-экономического обоснования прокладки волоконно-оптического кабеля между Туркменистаном и Азербайджаном по дну Каспийского моря. Основу данного проекта составляет Меморандум о взаимопонимании по строительству, владению и эксплуатации оптико-волоконной линии связи по дну Каспийского моря по маршруту Туркменистан-Азербайджан между телекоммуникационной компанией "Türkmentelekom" и ООО "Azertelecom". Эта сфера также имеет большое значение для создания цифровых услуг на Южном Кавказе, Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Южной Азии", - подчеркнул он.

Посол отметил, что в целом торгово-экономические связи между Азербайджаном и Туркменистаном имеют большие перспективы, объем торгового оборота увеличивается с каждым годом.

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