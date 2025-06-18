В Азербайджане необходимо втрое увеличить число судей - зампред Верховного суда

БАКУ /Trend/ - Деятельность судей играет ключевую роль в обеспечении эффективности правосудия в стране.

Об этом заявил заместитель председателя Верховного суда Азербайджанской Республики Чингиз Аскеров во время выступления на международной конференции "Глобальные вызовы в области судебного управления", посвященной 20-летию деятельности Судебно-правового совета Азербайджанской Республики, сообщает Trend.

По его словам, с увеличением числа судей снижается их рабочая нагрузка, что положительно сказывается на качестве принимаемых решений.

"К сожалению, в настоящее время в Азербайджане работает всего 650 судей. Это означает, что на каждые 10 тысяч жителей приходится лишь 6,5 судей. Для сравнения, по статистике Совета Европы, средний показатель составляет 17018 судей на 10 тысяч человек. Следовательно, нам необходимо увеличить число судей примерно в три раза", - подчеркнул Ч.Аскеров.

Он добавил, что в 2019 году штат судей был увеличен до 800 единиц, однако за последние шесть лет удалось привлечь лишь 650 судей.

"Благодаря новым правилам, принятым Судебно-правовым советом в прошлом году, количество этапов отбора судей значительно сократилось", - подчеркнул он.

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