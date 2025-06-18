Грузопоток по Среднему коридору вырос в пять раз за три года - перспективы до 2030 г.

АСТАНА /Trend/ - Транспортно-логистический маршрут, известный как Средний коридор, становится одним из ключевых факторов экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместном докладе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Института развития и дипломатии (IDD) при Университете ADA.

По данным доклада, за последние три года объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос более чем в пять раз — с 840 тысяч тонн в 2021 году до 4,5 миллионов тонн в 2024-м. По сравнению с прошлым годом прирост составил 62%. Цель стран-участниц — увеличить грузопоток до 10 миллионов тонн к 2030 году. При этом время доставки грузов сократилось с 38–53 дней до 19–23 дней, и ведется работа по дальнейшему снижению до 15 дней.

Средний коридор выгодно отличается от Северного маршрута через Россию, так как обеспечивает более устойчивый и диверсифицированный транзит, снижающий риски, связанные с геополитическими конфликтами и санкциями. Помимо транспортной функции, коридор служит мощным катализатором экономического роста и интеграции, стимулируя развитие инфраструктуры, промышленности и создание рабочих мест в странах региона.

В докладе приводятся также прогнозы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который ожидает рост грузопотока по Центральному транскаспийскому маршруту с 18 тысяч TEU в 2022 году до 130 тысяч TEU к 2040 году, а при реализации крупных инфраструктурных проектов — до 865 тысяч TEU, что в 48 раз превышает текущие показатели. Всемирный банк прогнозирует утроение объемов перевозок к 2030 году — до 11 миллионов тонн в год.

Важными факторами развития коридора названы цифровизация транспортных документов, упрощение таможенных процедур, повышение совместимости систем и расширение государственно-частного партнерства.

Кроме того, доклад отмечает активную роль компаний, зарегистрированных в МФЦА, в продвижении Среднего коридора. Так, совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd, объединяющее железнодорожные компании Казахстана, Азербайджана и Грузии, работает над цифровизацией и оптимизацией мультимодальных перевозок между Китаем и Европой. Другой пример — компания KPMC, совместное предприятие "Казахстанских железных дорог" и PSA International, фокусируется на внедрении инновационных логистических решений.