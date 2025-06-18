В Азербайджане расширен список уполномоченных лиц по поверке средств измерения
Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком добавило в список физических лиц, аттестованных в области поверки средств измерения, еще 4 человек.
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