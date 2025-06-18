Национальный правозащитный центр Азербайджана играет ключевую роль в решении современных вызовов - омбудсмен Казахстана

БАКУ/Trend/ - Национальный правозащитный центр Азербайджана играет ключевую роль в решении современных вызовов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев в кулуарах Международного симпозиума омбудсменов на тему "Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и Национальных институтов прав человека" в Баку.

«Сегодня присутствую на международном симпозиуме, который организовала моя коллега, уполномоченный по правам человека в Азербайджане Сабина Алиева. Мы понимаем особую роль правозащитных институтов в разрешении современных проблем. Сложно переоценить роль Национального правозащитного центра Азербайджана в решении вопросов и вызовов, с которыми сталкиваются в последнее время наши общества, наши государства", - сказал он.

Ластаев отметил, что очень важна роль омбудсменов в установлении моста между обществом и государством, а также взаимодействии с гражданским обществом.

«Эта работа очень важна. Мы с большим удовольствием наблюдаем за успехами Азербайджана. Казахстан, как дружественное и союзное государство, искренне радуется достижениям Азербайджана и желает дальнейшего устойчивого развития Национального правозащитного центра», - заключил он.