Назван объем транспортированной нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в январе-мае

С января по май по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано значительно меньше нефти, при этом основная часть поступила из Азербайджана, а остальная - из Туркменистана и Казахстана.

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