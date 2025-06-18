Назван объем транспортированной нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в январе-мае
С января по май по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано значительно меньше нефти, при этом основная часть поступила из Азербайджана, а остальная - из Туркменистана и Казахстана.
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