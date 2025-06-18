Я посоветовал Нетаньяху продолжить политику против Ирана - Трамп

БАКУ /Trend/ - Мы созваниваемся с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху каждый день.

Об этом Президент США Дональд Трамп сказал, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Trend.

Он сказал, что посоветовал премьер-министру Израиля продолжить свою политику в отношении Ирана.

"Я сказал ему "Продолжайте", - отметил Трамп.

Однако он подчеркнул, что не уверен, предоставит ли Израилю крупную военную помощь.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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